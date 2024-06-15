Землю накрила чотирибальна магнітна буря: що не можна робити в такі дні

Субота розпочалася в Україні з потужної магнітної бурі помаранчевого рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму становить 4 бали.

За даними сервісу спостереження за сонячними спалахами Meteoagent, потужні геомагнітні збурення на Землі триватимуть до кінця вихідних. Після цього бурі стихнуть до 2 балів 17 та 18 червня.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнітні бурі можуть викликати такі симптоми, як головний біль, дратівливість, безсоння, втома, погіршення пам'яті та концентрації, а також підвищену роздратованість. Люди, які мають схильність до мігрені або інших неврологічних захворювань, можуть відчувати погіршення симптомів під час магнітних бур.

Що заборонено робити під час магнітної бурі:

вживати алкоголь і каву;

курити;

займатися інтенсивними фізичними вправами;

перебувати на сонці протягом тривалого часу;

сваритися і конфліктувати.

Якщо симптоми тривають або погіршуються, рекомендується звернутися до лікаря для консультації та подальшого обстеження.

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