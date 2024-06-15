Землю накрыла четырехбалльная магнитная буря: что нельзя делать в такие дни

Суббота началась в Украине с мощной магнитной бурей оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.

По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, мощные геомагнитные возмущения на Земле будут продолжаться до конца выходных. После этого бури стихнут до 2 баллов 17 и 18 июня.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнитные бури могут вызывать такие симптомы, как головные боли, раздражительность, бессонница, усталость, ухудшение памяти и концентрации, а также повышенную раздражительность. Люди, имеющие склонность к мигрени или другим неврологическим заболеваниям, могут испытывать ухудшение симптомов во время магнитных бурь.

Что запрещено делать во время магнитной бури:

употреблять алкоголь и кофе;

курить;

заниматься интенсивными физическими упражнениями;

находиться на солнце в течение длительного времени;

ссориться и конфликтовать.

Если симптомы продолжаются или ухудшаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и последующего обследования.

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