У 79 році нашої ери родина в Помпеях намагалася врятуватися від наслідків виверження Везувію, сховавшись у кімнаті свого дому. Дослідники повідомляють, що під час спроби уникнути смертельного вулканічного попелу, мешканці прагнули знайти прихисток у спальні, загородивши вхід ліжком.

Про це йдеться у свіжому науковому звіті, передає The Independent. "Розкопки в Помпеях – це зустріч не лише з давнім мистецтвом, а й з крихкістю людського життя. У цьому невеликому, майстерно декорованому будинку ми виявили сліди останніх зусиль його мешканців урятуватися: вони забарикадували двері до маленької кімнати, в якій стояло ліжко – з нього ми зробили гіпсовий зліпок", – розповів директор Археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель.

За його словами, вулканічні камені – лапілі – проникли всередину будинку через отвір у даху атріуму, хоча й не змогли дістатися далі. Однак згодом прийшов руйнівний пірокластичний потік – маса розпеченого попелу, яка, як і всюди в місті, заповнила всі приміщення. До того моменту землетруси вже зруйнували значну частину забудови.

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Під час археологічних досліджень фахівці виявили останки щонайменше чотирьох людей, серед яких була й дитина.

Також на місці знайшли бронзовий амулет, який традиційно носили хлопчики до досягнення повноліття. Імовірно, ця прикраса належала саме знайденій дитині.

"Серед інших артефактів були уламки глечика, що зберігався у підвальному приміщенні, яке слугувало коморою, а також набір бронзового посуду – ківш, глечик з однією ручкою, ваза у формі кошика та чашка, стилізована під мушлю", – йдеться у звіті.

Застигла смерть: археологи розкрили моторошні деталі загибелі сім’ї в Помпеях. Джерело: The Independent Застигла смерть: археологи розкрили моторошні деталі загибелі сім’ї в Помпеях. Джерело: The Independent

Фахівці припускають, що на момент виверження вулкана в будинку тривали ремонтні роботи, про що свідчить відсутність декоративних елементів у деяких місцях.

"Житло, назване "Будинок Елли та Фрікса", отримало свою назву завдяки фресці, знайденій в одній із кімнат. На ній зображено міфологічну сцену – Фрікс верхи на золоторунному барані Хризомаллі разом із сестрою Елле, яка незабаром має потонути. У моменті, захопленому на фресці, дівчина тягнеться до брата по допомогу. Це драматичне зображення є типовим прикладом античного мистецтва, яке ілюструє сцени трагедій за участі чоловіків, жінок, хлопчиків і дівчат", – йдеться в дописі.

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