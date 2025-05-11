В 79 году нашей эры семья в Помпеях пыталась спастись от последствий извержения Везувия, укрывшись в комнате своего дома. Исследователи сообщают, что при попытке избежать смертельного вулканического пепла, жители стремились найти убежище в спальне, загородив вход кроватью.

Об этом идет речь в свежем научном отчете, передает The Independent. "Раскопки в Помпеях – это встреча не только с древним искусством, но и с хрупкостью человеческой жизни. В этом небольшом, мастерски декорированном доме мы обнаружили следы последних усилий его жителей спастись: они забаррикадировали дверь в маленькую комнату, в которой стояла кровать – из нее мы сделали гипсовый слепок", – рассказал директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.

По его словам, вулканические камни – лапили – проникли внутрь дома через отверстие в крыше атриума, хотя и не смогли добраться дальше. Однако впоследствии пришел разрушительный пирокластический поток – масса раскаленного пепла, которая, как и всюду в городе, заполнила все помещения. К тому моменту землетрясения разрушили значительную часть застройки.

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Во время археологических исследований специалисты обнаружили останки не менее четырех человек, среди которых был и ребенок.

Также на месте был найден бронзовый амулет, который традиционно носили мальчики до достижения совершеннолетия. Вероятно, это украшение принадлежало именно найденному ребенку.

"Среди других артефактов были обломки кувшина, хранившегося в подвальном помещении, которое служило амбаром, а также набор бронзовой посуды – ковш, кувшин с одной ручкой, ваза в форме корзины и чашка, стилизованная под раковину", – говорится в отчете.

Застывшая смерть: археологи раскрыли жуткие детали гибели семьи в Помпеях. Источник: The Independent

Специалисты предполагают, что на момент извержения вулкана в доме шли ремонтные работы, о чем свидетельствует отсутствие декоративных элементов в некоторых местах.

"Жилье, названное "Дом Эллы и Фрикса", получило свое название благодаря фреске, найденной в одной из комнат. На ней изображена мифологическая сцена – Фрикс верхом на золоторунном баране Хризомалли вместе с сестрой Элле, которая вскоре должна утонуть. В моменте, захваченном на фреске, девушка тянется к брату за помощью. Это драматическое изображение является типичным примером античного искусства, иллюстрирующего сцены трагедий с участием мужчин, женщин, мальчиков и девушек", – говорится в сообщении.

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