Запечений свинячий бочок
Я обожнюю запечене сало та поркету, і цього разу обрав для приготування свинячий бочок зі шкірою — м’ясну грудинку.
Нам потрібно:
2 кг грудинки зі шкірою
2 пачки спецій Іріс до сала
1 пачка прованських трав
1 головка часнику
3-4 гілочки розмарину
5 г солі — пів чайної ложки
2 ст. ложки олії
Часник із розмарином добре подрібнюю у ступці з сіллю або перебиваю блендером.
Шмат свинини пластую — тобто прямокутний шматок для рулету. З короткої сторони довгим ножем розрізаю наполовину товщини, але трохи не до самого кінця.
Натираю м’ясо часником та спеціями разом з олією — так спеції краще триматимуться. Згортаю щільно шматок і зв’язую кулінарною ниткою. Бажано, щоб м’ясо постояло в холодильнику під плівкою хоча б 6-8 годин, а краще добу!
Дістаю м’ясо з холодильника заздалегідь, загортаю у пергамент, а потім у фольгу — так, щоб щільно було закрито, і запікаю 2,5 години (тут не шкодуйте часу — буде смачніше).
Запікаю при температурі 180°C першу годину, і 150°C наступні півтори години. Потім відкриваю шматок і ставлю зарум’янюватися ще на пів години при 190-200°C, періодично змащую жиром, аж поки не утвориться хрустка скоринка з бульбашками!
Обережно, вони можуть вибухати у духовці, але дуже смачні!
Результат такий, що я в захваті і їв би просто гарячим із пюрешкою, а підливку зробив би з соку, що утворився — і все із солоним огірком! Хрустка скоринка просто вау!
Але можна їсти і холодним, тоненько нарізаючи (хоча шкірка буде більш щільною, тому обирайте молодих поросят).
Будемо готувати ?