Запечений свинячий бочок

Я обожнюю запечене сало та поркету, і цього разу обрав для приготування свинячий бочок зі шкірою — м’ясну грудинку.

Нам потрібно:

2 кг грудинки зі шкірою

2 пачки спецій Іріс до сала

1 пачка прованських трав

1 головка часнику

3-4 гілочки розмарину

5 г солі — пів чайної ложки

2 ст. ложки олії

Часник із розмарином добре подрібнюю у ступці з сіллю або перебиваю блендером.

Шмат свинини пластую — тобто прямокутний шматок для рулету. З короткої сторони довгим ножем розрізаю наполовину товщини, але трохи не до самого кінця.

Натираю м’ясо часником та спеціями разом з олією — так спеції краще триматимуться. Згортаю щільно шматок і зв’язую кулінарною ниткою. Бажано, щоб м’ясо постояло в холодильнику під плівкою хоча б 6-8 годин, а краще добу!

Дістаю м’ясо з холодильника заздалегідь, загортаю у пергамент, а потім у фольгу — так, щоб щільно було закрито, і запікаю 2,5 години (тут не шкодуйте часу — буде смачніше).

Запікаю при температурі 180°C першу годину, і 150°C наступні півтори години. Потім відкриваю шматок і ставлю зарум’янюватися ще на пів години при 190-200°C, періодично змащую жиром, аж поки не утвориться хрустка скоринка з бульбашками!

Обережно, вони можуть вибухати у духовці, але дуже смачні!

Результат такий, що я в захваті і їв би просто гарячим із пюрешкою, а підливку зробив би з соку, що утворився — і все із солоним огірком! Хрустка скоринка просто вау!

Але можна їсти і холодним, тоненько нарізаючи (хоча шкірка буде більш щільною, тому обирайте молодих поросят).

Будемо готувати ?