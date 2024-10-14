Запеченный свиной бочек
Я обожаю запеченное сало и поркет, и на этот раз выбрал для приготовления свиной бочек с кожей — мясную грудинку.
Нам нужно:
2 кг грудинки с кожей
2 пачки специй Ирис к салу
1 пачка прованских трав
1 головка чеснока
3-4 веточки розмарина
5 г соли – пол чайной ложки
2 ст. ложки масла
Чеснок с розмарином хорошо измельчаю в ступке с солью или перебиваю блендером.
Много свинины пластую – то есть прямоугольный кусок для рулета. С короткой стороны длинным ножом разрезаю наполовину толщины, но чуть ли не до самого конца.
Натираю мясо чесноком и специями вместе с растительным маслом — так специи будут лучше держаться. Свертываю плотно кусок и связываю кулинарной нитью. Желательно, чтобы мясо постояло в холодильнике под пленкой хотя бы 6-8 часов, а лучше сутки!
Достаю мясо из холодильника заранее, заворачиваю в пергамент, а затем в фольгу – так, чтобы плотно было закрыто, и запекаю 2,5 часа (здесь не жалейте времени – будет вкуснее).
Запекаю при температуре 180°C в первый час, и 150°C следующие полтора часа. Затем открываю кусок и ставлю зарумяниваться еще на пол часа при 190-200°C, периодически смазываю жиром, пока не образуется хрустящая корочка с пузырьками!
Осторожно, они могут взрываться в духовке, но очень вкусные!
Результат таков, что я в восторге и ел бы просто горячим с пюрешкой, а подливку сделал бы из образовавшегося сока — и все с соленым огурцом! Хрустящая корочка просто вау!
Но можно есть и холодным, тоненько нарезая (хотя кожура будет более плотной, поэтому выбирайте молодых поросят).
Будем готовить?