Запечений перець на грилі або в духовці: найпростіша закуска
Один із головних способів відволіктися - це приготувати, щось смачне для вас. Сьогодні буде просто пречудовий та швидкий рецепт запеченого перцю
Можна готувати і на грилі і в духовці!
Це найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше. А ще, буде лайфхак, як зберегти її на зиму.
Беріть не товсті та продовгуваті сорти - в них менше насіння і щільна, проте соковита мякіть, яка під час запікання не втрачає багато вологи, але рецепт працюватиме з будь-яким перцем!
Я узяв:
-1 кг перців
-2 зубочки часнику
-трохи кінзи та петрушки
-оливкову олію або запашну домашню
-сіль
-бальзамічний оцет, можна замінити на сік лимону чи яблучний оцет
-на додачу вирішив взяти м’який, молодий козячий сир лабне (або бринзу)
Готуємо:
- в перцях видалив насіння і розрізав навпіл, змастив поверхню рослинною олією
- і відправляю на гриль
Або ставимо у розігріту духовку
Режим верхнього нагріву разом з обдувом
- зачекав поки поверхня (шкірка) перців майже уся згорить. Не хвилюйтесь - так треба!
- дістаю готові перці, накриваю фольгою і можна ще рушником, та чекаю поки вони охолонуть
- очищаю перці від засмаглої шкірочки, коли вона саме спалена - це дуже легко робити
- додаю до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішую, куштую - при необхідності додаю ще солі та кислоти
Подаю з шматочками молодого сиру, як закуску.
Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір
А щоб зберегти такі перці на зиму їх потрібно скласти в баночку та залийте гарячою олією, доведеною до 120-140 градусів. Або прогріти усе в духовці при 100 градусах приблизно 40 хвилин.
Готово!
Але закриваємо без сиру!
Смачного!