Запечена пряна кукурудза: для всіх, хто хоче спробувати щось нове
Рецепт для всіх, хто хоче спробувати щось нове і смачне.
Він простий у приготуванні. Пергамент запобігає пригоранню і зберігає соковитість та аромат. А також запобігає втраті вологи, завдяки чому кукурудза виходить ніжною і ароматною.
Інгредієнти:
• Кукурудза — 1 качан;
• Оливкова олія — 2 ст.л;
• Паприка — 1 ч.л;
• Пластівці чилі — 1 ч.л;
• Базилік сухий — 1 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Лайм для подачі.
Спосіб приготування:
1. Розріжте качан кукурудзи навпіл, а потім кожну половину на чверті.
2. Змішайте оливкову олію, паприку, пластівці чилі, базилік і сіль у невеликій мисці. Добре перемішайте.
3. Викладіть кукурудзу в миску або на тарілку, полийте її пряною сумішшю та ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був рівномірно вкритий спеціями.
4. Викладіть замариновану кукурудзу на пергаментний папір. Випікайте у розігрітій до 160-170°С духовці протягом 30-40 хвилин.
5. Подавайте гарячою, з часточками лайму, для ще більшої яскравості смаку 🫰