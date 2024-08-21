Запечена пряна кукурудза: для всіх, хто хоче спробувати щось нове

Рецепт для всіх, хто хоче спробувати щось нове і смачне.

Він простий у приготуванні. Пергамент запобігає пригоранню і зберігає соковитість та аромат. А також запобігає втраті вологи, завдяки чому кукурудза виходить ніжною і ароматною.

Інгредієнти:

• Кукурудза — 1 качан;

• Оливкова олія — 2 ст.л;

• Паприка — 1 ч.л;

• Пластівці чилі — 1 ч.л;

• Базилік сухий — 1 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Лайм для подачі.

Спосіб приготування:

1. Розріжте качан кукурудзи навпіл, а потім кожну половину на чверті.

2. Змішайте оливкову олію, паприку, пластівці чилі, базилік і сіль у невеликій мисці. Добре перемішайте.

3. Викладіть кукурудзу в миску або на тарілку, полийте її пряною сумішшю та ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був рівномірно вкритий спеціями.

4. Викладіть замариновану кукурудзу на пергаментний папір. Випікайте у розігрітій до 160-170°С духовці протягом 30-40 хвилин.

5. Подавайте гарячою, з часточками лайму, для ще більшої яскравості смаку 🫰