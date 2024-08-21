Запеченная пряная кукуруза: для всех, кто хочет попробовать что-то новое

Рецепт для всех, кто хочет попробовать что-нибудь новое и вкусное.

Он прост в приготовлении. Пергамент предотвращает пригорание и сохраняет сочность и аромат. А также предотвращает потерю влаги, благодаря чему кукуруза получается нежной и ароматной.

Ингредиенты:

• Кукуруза — 1 кочан;

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Паприка – 1 ч.л;

• Хлопья чили – 1 ч.л;

• Базилик сухой – 1 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Лайм для подачи.

Способ приготовления:

1. Разрежьте кочерыжку кукурузы пополам, а затем каждую половину на четверти.

2. Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья чили, базилик и соль в небольшой миске. Хорошо перемешайте.

3. Выложите кукурузу в миску или на тарелку, полейте ее пряной смесью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.

4. Выложите замаринованную кукурузу на пергаментную бумагу. Выпекайте в разогретой до 160-170°С духовке в течение 30-40 минут.

5. Подавайте горячей, с дольками лайма, для еще большей яркости вкуса 🫰