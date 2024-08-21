Запеченная пряная кукуруза: для всех, кто хочет попробовать что-то новое
Рецепт для всех, кто хочет попробовать что-нибудь новое и вкусное.
Он прост в приготовлении. Пергамент предотвращает пригорание и сохраняет сочность и аромат. А также предотвращает потерю влаги, благодаря чему кукуруза получается нежной и ароматной.
Ингредиенты:
• Кукуруза — 1 кочан;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Паприка – 1 ч.л;
• Хлопья чили – 1 ч.л;
• Базилик сухой – 1 ч.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Лайм для подачи.
Способ приготовления:
1. Разрежьте кочерыжку кукурузы пополам, а затем каждую половину на четверти.
2. Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья чили, базилик и соль в небольшой миске. Хорошо перемешайте.
3. Выложите кукурузу в миску или на тарелку, полейте ее пряной смесью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.
4. Выложите замаринованную кукурузу на пергаментную бумагу. Выпекайте в разогретой до 160-170°С духовке в течение 30-40 минут.
5. Подавайте горячей, с дольками лайма, для еще большей яркости вкуса 🫰