Навіщо кухарі додають оцет під час варіння картоплі: секрет професіоналів розкрито

Готувати картоплю доволі легко, особливо якщо вам треба зварити її для пюре. Однак якщо ви відварюєте її для того, аби потім зробити фрі чи картоплю по-селянськи, важливо аби вона не розварилася.

Кухарі поділилися секретним інгредієнтом, що не дасть картоплі розваритися. Це звичайний оцет. Коли наступного разу будете проварювати картоплю, аби потім запекти її, додайте сіль і трохи оцту через 15 хвилин після того, як поставили картоплю варитися.

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Оцет допоможе картоплі утворити тонку скоринку зовні, щоб вона тримала форму, коли буде запікатися.

"Незалежно від того, який тип оцту ви використовуєте, він буде працювати. Але не додавайте занадто багато оцту, щоб картопля не набула гіркого смаку. Досить однієї чайної ложки на 4-5 картоплин. Рівень pH оцту запобігає розщепленню пектину в картоплі", – кажуть фахівці.

Варити картоплю з оцтом. Джерело: santeplusmag.com Варити картоплю з оцтом. Джерело: santeplusmag.com

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