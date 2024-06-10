Юрист розповів, чи можна спиляти гілки сусідського дерева, якщо вони ростуть над вашою ділянкою

Якщо ви стикаєтеся з проблемою, коли дерева на сусідній ділянці створюють тінь на вашій території або засмічують її плодами та листям, важливо знати, як правильно діяти.

Відповідними порадами поділився сайт "Атланта Нерухомість".

Ось що варто знати про регулювання:

Для дерев середнього розміру (до 3 метрів у висоту) необхідно дотримуватися мінімальної відстані від кордону вашої ділянки до стовбура у два метри.

Якщо дерево високоросле (вище 3 метрів), ця відстань повинна бути не менше чотирьох метрів.

Коли ці правила порушуються: Гілки, що перетинають межу вашої ділянки, можуть бути визнані порушенням ваших прав. Таке гілляччя не лише створює тінь і забруднює територію, але й може становити загрозу безпеці.

Що можна робити: Ви маєте право обрізати гілки, але якщо це призведе до загибелі дерева, ви можете зіткнутися з претензіями з боку сусіда і навіть з адміністративною відповідальністю.

Рекомендації:

Можна безпечно обрізати невеликі гілки, які не шкодять дереву.

Уникайте видалення великих гілок, які можуть призвести до його загибелі.

Якщо у вас конфліктний сусід: Надішліть йому письмове повідомлення з вимогою усунути порушення, використовуючи рекомендований лист. Вкажіть чіткий термін для виконання вимог, зазвичай один місяць.

Якщо сусід ігнорує ваші вимоги: Ви маєте право самостійно обрізати гілки, не побоюючись адміністративної відповідальності у разі загибелі дерева, якщо ви дотримувалися всіх правил.

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