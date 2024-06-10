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Юрист рассказал, можно ли спилить ветки соседского дерева, если они растут над вашим участком

Анастасия Крыщук

Юрист рассказал, можно ли спилить ветки соседского дерева, если они растут над вашим участком
Можно ли спилить ветки соседского дерева. Источник: Freepik

Если вы сталкиваетесь с проблемой, когда деревья на соседнем участке создают тень на вашей территории или засоряют ее плодами и листьями, важно знать, как правильно поступать.

Соответствующими советами поделился сайт "Атланта Недвижимость".

Вот что следует знать о регулировке:

  • Для деревьев среднего размера (до 3 метров в высоту) необходимо соблюдать минимальное расстояние от границы вашего участка до ствола в два метра.
  • Если дерево высокорослое (выше 3 метров), это расстояние должно быть не менее четырех метров.

Когда эти правила нарушаются: Ветви, пересекающие границу вашего участка, могут быть признаны нарушением ваших прав. Такие ветви не только создают тень и загрязняют территорию, но и могут представлять угрозу безопасности.

Что можно делать: Вы можете обрезать ветки, но если это приведет к гибели дерева, вы можете столкнуться с претензиями со стороны соседа и даже с административной ответственностью.

Рекомендации:

  • Можно безопасно обрезать небольшие ветки, не вредящие дереву.
  • Избегайте удаления больших ветвей, которые могут привести к его гибели.

Если у вас конфликтный сосед: Отправьте ему письменное сообщение с требованием устранить нарушения, используя заказное письмо. Укажите четкий срок выполнения требований, обычно один месяц.

Если сосед игнорирует ваши требования: Вы имеете право самостоятельно обрезать ветки, не опасаясь административной ответственности в случае гибели дерева, если вы соблюдали все правила.

Напомним, ранее мы рассказывали, что юрист дал советы, как получить компенсацию за падение из-за гололеда.

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