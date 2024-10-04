Яблунева троянда: смачний і красивий десерт

Якщо дуже хочеться здивувати рідних чимось не лише смачним, а й візуально цікавим — цей рецепт для вас! Аромат в будинку буде неймовірний!

Інгредієнти:

• Листкове тісто — 400 г;

• Мед — 40 г;

• Яблука — 3 шт;

• Кориця— 5 г;

• Цукрова пудра — 20 г;

• Олія — 15 г.

Приготування:

1. Тісто розкатати та змастити медом. Викласти яблука, звернути навпіл та закрутити троянду.

2. Викласти в змащену олією форму та випікати 25-30 хвилин при температурі 180°.

Запашні, оригінальні та дуже смачні яблуневі троянди стануть вашою улюбленою випічкою!

Зберігайте та готуйте швидко та смачно!