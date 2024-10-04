Яблунева троянда: смачний і красивий десерт
Якщо дуже хочеться здивувати рідних чимось не лише смачним, а й візуально цікавим — цей рецепт для вас! Аромат в будинку буде неймовірний!
Інгредієнти:
• Листкове тісто — 400 г;
• Мед — 40 г;
• Яблука — 3 шт;
• Кориця— 5 г;
• Цукрова пудра — 20 г;
• Олія — 15 г.
Приготування:
1. Тісто розкатати та змастити медом. Викласти яблука, звернути навпіл та закрутити троянду.
2. Викласти в змащену олією форму та випікати 25-30 хвилин при температурі 180°.
Запашні, оригінальні та дуже смачні яблуневі троянди стануть вашою улюбленою випічкою!
Зберігайте та готуйте швидко та смачно!