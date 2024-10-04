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Яблочная роза: вкусный и красивый десерт
Если очень хочется удивить родных чем-нибудь не только вкусным, но и визуально интересным – этот рецепт для вас! Аромат в доме будет невероятный!
Ингредиенты:
• Слоеное тесто - 400 г;
• Мед – 40 г;
• Яблоки – 3 шт;
• Корица – 5 г;
• Сахарная пудра – 20 г;
• Масло растительное — 15 г.
Приготовление:
1. Тесто раскатать и смазать медом. Выложить яблоки, свернуть пополам и закрутить розу.
2. Выложить в смазанную растительным маслом форму и выпекать 25-30 минут при температуре 180°.
Душистые, оригинальные и вкуснейшие яблоневые розы станут вашей любимой выпечкой!
Храните и готовьте быстро и вкусно!