Вирізка в беконі: мегалегка страва

Соковита, ароматна та мега проста в приготуванні.

Інгредієнти:

• Вирізка 2 шт.

• Масло вершкове 50 г.

• Бекон 150 г.

• Часник 3 зубчика

• Гірчиця 1 ч. л.

• Сіль 1 ч. л.

Приготування:

1. Аджику, сіль та часник змішати. Обмазати цим соусом м’ясо.

2. Розстелили фольгу та пергамент, як на відео.

3. На них вистелити бекон та загорнути в нього м’ясо.

4. В духовку до повної готовності (через деякий час розрізати фольгу й дати м’ясу зарум’янитись).

Готуйте смачно й легко з нашою фольгою та пергаментом. Адже саме вони забезпечують ідеальні умови для просмажування та пропікання м’яса.

Смачного.