Вирізка в беконі: мегалегка страва
Соковита, ароматна та мега проста в приготуванні.
Інгредієнти:
• Вирізка 2 шт.
• Масло вершкове 50 г.
• Бекон 150 г.
• Часник 3 зубчика
• Гірчиця 1 ч. л.
• Сіль 1 ч. л.
Приготування:
1. Аджику, сіль та часник змішати. Обмазати цим соусом м’ясо.
2. Розстелили фольгу та пергамент, як на відео.
3. На них вистелити бекон та загорнути в нього м’ясо.
4. В духовку до повної готовності (через деякий час розрізати фольгу й дати м’ясу зарум’янитись).
Готуйте смачно й легко з нашою фольгою та пергаментом. Адже саме вони забезпечують ідеальні умови для просмажування та пропікання м’яса.
Смачного.