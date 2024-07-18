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Вырезка в беконе: мегалегкое блюдо
Сочная, ароматная и мега проста в приготовлении.
Ингредиенты:
• Вырезка 2 шт.
• Масло сливочное 50 г.
• Бекон 150г.
• Чеснок 3 зубчика
• Горчица 1 ч. л.
• Соль 1 ч. л.
Приготовление:
1. Аджику, соль и чеснок смешать. Обмазать этим соусом мясо.
2. Расстелили фольгу и пергамент, как на видео.
3. На них выстелить бекон и завернуть в него мясо.
4. В духовку до полной готовности (через некоторое время разрезать фольгу и дать мясу зарумяниться).
Готовьте вкусно и легко с нашей фольгой и пергаментом. Ведь именно они обеспечивают идеальные условия для прожарки и пропекания мяса.
Приятного аппетита.