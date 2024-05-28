Вирощуємо моркву: чи підживити овоч і травні, дієві методи боротьби з морквяною мухою

Після проріджування та прополювання морква потребує підживлення, адже саме в цей час закладається основа для багатого врожаю. Досвідчені городники знають, як правильно підгодувати культуру, щоб отримати великі та солодкі коренеплоди. Про це пише ТСН.

Універсальне добриво для моркви

Чи існує універсальний рецепт, щоб морква виросла здоровою, без гнилі та хвороб, а також не була пошкоджена шкідниками? Так, рекомендується використовувати розчин марганцю та борної кислоти.

Приготування розчину:

Розведіть 3 г марганцю та 2 г борної кислоти в 10-літровому відрі. Одного відра вистачить на 3-4 м².

Застосування:

Перед використанням розчину пролийте моркву чистою водою. Полийте рослину розчином марганцю та борної кислоти. Через 3 тижні повторіть полив.

Результат:

Морква буде чистою, без інфекцій. Коренеплоди стануть великими та соковитими.

Діагностика дефіциту мікроелементів

Зовнішній вигляд моркви може підказати, яких добрив їй бракує:

Калій: повільне зростання, сприйнятливість до грибкових захворювань та атак шкідників.

повільне зростання, сприйнятливість до грибкових захворювань та атак шкідників. Фосфор: погане формування кореневої системи, несмачні коренеплоди.

погане формування кореневої системи, несмачні коренеплоди. Азот: пожовтіння та скручування листя, в'янення рослини.

пожовтіння та скручування листя, в'янення рослини. Бор: дрібне та скручене бадилля, відсутність розвитку коренеплодів, коричнево-сірі плями на них.

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Боротьба з морквяною мухою

Цей шкідник може за лічені дні знищити весь урожай. Ось кілька методів боротьби:

Відлякування запахом:

Обприскати рослину червоним або чорним меленим перцем (1 ст. л. на 10 л води). Цього розчину вистачить на 10 м².

Інсектициди:

Використовувати препарати "Актеллік 500 ЕС", "Волатон 500", "Децис", "Штефесін" згідно з інструкцією.

Профілактика:

Сівозміна.

Своєчасне прополювання.

Захист від мух за допомогою нетканого матеріалу.

Регулярний огляд рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за морквою та буряком, щоб вони вродили солодкими.

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