Выращиваем морковь: подкормить ли овощ и мае, действенные методы борьбы с морковной мухой

После прореживания и прополки морковь нуждается в подкормке, ведь именно в это время закладывается основа для богатого урожая. Опытные огородники знают, как правильно подкормить культуру, чтобы получить большие и сладкие корнеплоды. Об этом пишет ТСН.

Универсальное удобрение для моркови

Существует ли универсальный рецепт, чтобы морковь выросла здоровой, без гнили и болезней, а также не была повреждена вредителями? Да, рекомендуется использовать раствор марганца и борной кислоты.

Приготовление раствора:

Разведите 3 г марганца и 2 г борной кислоты в 10-литровом ведре. Одного ведра хватит на 3-4 м2.

Применение:

Перед использованием раствора пролейте морковь чистой водой. Полейте растение раствором марганца и борной кислоты. Через 3 недели повторите полив.

Результат:

Морковь будет чистой, без инфекции. Корнеплоды станут большими и сочными.

Диагностика дефицита микроэлементов

Внешний вид моркови может подсказать, каких удобрений ей не хватает:

Калий: медленный рост, восприимчивость к грибковым заболеваниям и атакам вредителей.

медленный рост, восприимчивость к грибковым заболеваниям и атакам вредителей. Фосфор: плохое формирование корневой системы, невкусные корнеплоды.

плохое формирование корневой системы, невкусные корнеплоды. Азот: пожелтение и скручивание листьев, увядание растения.

пожелтение и скручивание листьев, увядание растения. Бор: мелкая и скрученная ботва, отсутствие развития корнеплодов, коричнево-серые пятна на них.

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Борьба с морковной мухой

Этот вредитель может в считанные дни уничтожить весь урожай. Вот несколько методов борьбы:

Отпугивание запахом:

Опрыскать растение красным или черным молотым перцем (1 ст. л. на 10 л воды). Этого раствора хватит на 10 м2.

Инсектициды:

Использовать препараты "Актеллик 500 ЕС", "Волатон 500", "Децис", "Штефесин" согласно инструкции.

Профилактика:

Севооборот.

Своевременное прополивание.

Защита от мух с помощью нетканого материала.

Регулярный осмотр растений.

Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за морковью и свеклой, чтобы они уродили сладкими.

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