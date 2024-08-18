Вихідні в Ужгороді: що подивитися та чим розважитися

Колорит та різноманітність Ужгорода дозволяє влаштувати в місці як романтичні, так і сімейні вихідні. Гастротур чи прогулянки історичними локаціями, водні розваги чи велосипедні тури – враження залишаться з вами надовго. Ловіть найкращі ідеї та локації для створення вражаючого вікенду в Ужгороді від UAPortal.

Замок графів Шенборнів одна з найпопулярніших локацій в Ужгороді. Джерело: https://uk.wikipedia.org Замок графів Шенборнів одна з найпопулярніших локацій в Ужгороді. Джерело: https://uk.wikipedia.org

Мандрівка пам’ятниками та музеями

Ви можете обрати піші маршрути, а можете взяти напрокат велосипеди та охопити більше локацій. Історичне старовинне місто має архітектурні принади за кожним поворотом, тож розраховуйте сили та обирайте найцікавіше.

''Деця у нотаря'' – колорит українських страв та гумору. Джерело: https://go-to.rest/ ''Деця у нотаря'' – колорит українських страв та гумору. Джерело: https://go-to.rest/

Гастротур в Ужгороді

Поціновувачі смачних мандрівок можуть відкрити для себе Ужгород, як гастрономічну платформу різноманітної української кухні. Літні тераси ресторанів та кафе по вулиці Волошина та Корзо подарують колоритну атмосферу європейського міста та аромати, які розганяють апетит за лічені хвилини. Цікаві та смачні локації в Ужгороді:

Ресторан "Камелот" – інтер’єри середньовічного замку та вишукане меню з еко продуктів.

Корчма "Деца у нотаря" – гумористична атмосфера та незвичний підхід до меню дозволить зробити смачним день та настрій.

Бістро-паб "Годинка" – тут можна спробувати такі незвичайні українські страви як: "бундашки", пікницю, гурку, шовдарь, бужене сало та хліб з "керезетом".

Вегетаріанське еко–кафе "Ясне сонечко" – доступні страви як вегетаріанському, так і веганському форматові.

Кондитерське кафе Штефаньо – шоколадні та карамельні скульптури, які ви неодмінно захочете прихопити на подарунки.

Кафе "Кактус" – кухня Закарпаття в історичному центрі Ужгорода.

Ідеї для вихідних в Ужгороді з дітьми – підійдііть сучасно до огляду міста. Джерело: https://karpatium.com.ua/ Ідеї для вихідних в Ужгороді з дітьми – підійдііть сучасно до огляду міста. Джерело: https://karpatium.com.ua/

Розваги для дітей в Ужгороді

Подорожуючи з дітьми обов’язково оберіть декілька локацій, які будуть цікавими маленьким мандрівникам. Сімейний відпочинок в Ужгороді може бути активним або релаксовим – за вашим смаком.

Кінодень – два великих кінотеатри з додатковими сучасними розвагами дозволять чудово провести день навіть у незручну погоду.

– два великих кінотеатри з додатковими сучасними розвагами дозволять чудово провести день навіть у незручну погоду. Веселий квест з мініскульптурами – місто оздоблене маленькими персонажами, які дуже цікаво шукати з дітьми. Зберіть свою мініатюрну колекцію та роздивіться місто у всіх деталях.

– місто оздоблене маленькими персонажами, які дуже цікаво шукати з дітьми. Зберіть свою мініатюрну колекцію та роздивіться місто у всіх деталях. Смішні та цікаві пам’ятники – ще одна прогулянка містом, яка допоможе зібрати колекцію цікавих пам’ятників, як пам’ятник ліхтарикові чи казковим героям. Усі атракції можна знайти на карті Ужгорода та скласти свій маршрут.

ще одна прогулянка містом, яка допоможе зібрати колекцію цікавих пам’ятників, як пам’ятник ліхтарикові чи казковим героям. Усі атракції можна знайти на карті Ужгорода та скласти свій маршрут. Прогулянка дитячими майданчиками – безкоштовна та цікава мандрівка містом.

– безкоштовна та цікава мандрівка містом. Мотузковий парк (Підзамковий парк) – поєднати активний та мальовничий відпочинок просто.

Фонтани Ужгорода – спекотний літній день стане трохи прохолодніше та веселіше. Захопіть змінний одяг.

Подивитися на Ужгород можна з високих гірських схилів. Джерело: https://go-to.rest/ Подивитися на Ужгород можна з високих гірських схилів. Джерело: https://go-to.rest/

Екстремальні напрямки в Ужгороді для відпочинку

Додати трохи адреналіну до свого вікенду в Ужгороді чудова ідея. Поціновувачі екстремального відпочинку знайдуть у місті локації для:

джипінгу;

мотоподорожей;

кінних походів;

пейнтболу;

рафтингу;

риболовлі тощо.

Перебуваючи в Ужгороді з дітьми підлітками, включить у відпочинок одну з екстремальних локацій та повеселіться як діти.

Станьте частиною однієї велосипедної команди відвідуючи Ужгород. Джерело: https://go-to.rest/ Станьте частиною однієї велосипедної команди відвідуючи Ужгород. Джерело: https://go-to.rest/

Нестандартні тури Ужгородом та околицями

Відвідуючи Ужгород ви можете скористатися послугами місцевих туроператорів, щоб побачити найцікавіше та найпопулярніше організовано та з комфортом. ТОП 10 турів Ужгородом та околицями складають такі напрямки:

Індивідуальні екскурсії з гідом – можливість коригувати свої прогулянки та включати в список бажані місця.

Ungvár Квест Сіті – цікавий огляд міста разом з дітьми. нестандартний підхід до пізнання історії та цікавих фактів.

Екскурсія–похід до Блакитної лагуни – популярний тур для літньої спеки.

СПА-екскурсія з купанням в чанах – романтичні пригоди в Ужгороді.

"Ужгород - древній град" – організоване знайомство з історичним містом.

Закарпаття на смак – романтичний гастротур з найсмачнішими кулінарними платформами в Ужгороді.

Романтичний Ужгород – вечірня прогулянка містом під сяйвом ліхтарів.

Гірські мандрівки джипами – екстремальні мандри околицями Ужгорода.

Фотосесія в Ужгороді – тур найпопулярнішими місцями з гідом та фотографом. Професійні світлини ваших вражень.

Велотури Ужгородом – можливість побачити багато цікавого.

Ужгород не подивитися за одні вихідні але цей список може стати вдалим початком знайомства з туристичними можливостями міста. Читайте також про найп’янкіші місця для туризму в Україні та, як комфортно подорожувати автобусами.