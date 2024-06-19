Виглядає стильно та дорого: стилісти назвали ідеальні поєднання в одязі (фото)
Вибір речей, які будуть ідеально пасувати одна до одної не є складним завданням, якщо ви обізнані з ключовими кольорами, які не тільки чудово поєднуються разом, але й створюють враження дорогого образу. Навіть не витрачаючись на коштовні предмети гардеробу, можна створити вишуканий образ, слідуючи певним модним правилам і принципам.
Стиліст Юліко продемонструвала чотири найкращих кольорових комбінації. Про це пише UAportal з посиланням на Oboz.ua.
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Юліко поділилася своїми ідеями для кольорових сполучень та стильних образів на своїй сторінці в Instagram. І хоча вона навела лише декілька прикладів, насправді можливостей для комбінування набагато більше, особливо з урахуванням універсальності монохромних білих та чорних кольорів.
Білий верх в поєднанні з оливковим низом
Бежевий верх, який доповнений винним низом
Гірчичний верх та коричневий низ
Блакитний верх у поєднанні з білим низом та білий светр, який доповнює образ
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