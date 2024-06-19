Выглядит стильно и дорого: стилисты назвали идеальные сочетания в одежде (фото)

Выбор вещей, которые будут идеально подходить друг к другу не является сложной задачей, если вы знакомы с ключевыми цветами, которые не только прекрасно сочетаются вместе, но и создают впечатление дорогого образа. Даже не тратясь на дорогие предметы гардероба, можно создать изысканный образ, следуя определенным модным правилам и принципам.

Стилист Юлико продемонстрировала четыре лучших цветовых комбинации. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Oboz.ua.

Читайте также: Стилисты назвали нехитрый трюк, чтобы выглядеть выше

Юлико поделилась своими идеями для цветовых сочетаний и стильных образов на своей странице в Instagram. И хотя она привела лишь несколько примеров, на самом деле возможностей для комбинирования гораздо больше, особенно с учетом универсальности монохромных белых и черных цветов.

Белый верх в сочетании с оливковым низом

Белый верх + оливковый низ. Источник: Instagram/ stylist_yliko

Бежевый верх, дополненный винным низом

Бежевый верх + винный низ. Источник: Instagram/ stylist_yliko

Горчичный верх и коричневый низ

Горчичный верх + коричневый низ. Источник: Instagram/ stylist_yliko

Голубой верх в сочетании с белым низом и белый свитер, дополняющий образ

Голубой верх + белый низ + белый свитер. Источник: Instagram/ stylist_yliko

Напомним, ранее модницы рассказали, как выбрать идеальный парфюм на лето.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!