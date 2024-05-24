Ви робили це неправильно: як потрібно терти сир на тертці

Жінка виявила, що все своє життя неправильно натирала сир. Її приголомшливе відео привело в шок користувачів соціальних мереж.

Тайла, відома як @homewithtayx у соціальних мережах, записала відео про натирання сиру. Про це повідомляє Express.co.uk.

На кадрах видно, як 23-річна дівчина використовує вертикальну тертку для сиру, щоб натерти легкий сир чеддер, що, як вона стверджує, є неправильним.

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Потім вона демонструє правильний метод, кладучи тертку на бік. Так його легше терти і сир збирається всередині тертки.

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