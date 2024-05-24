Вы делали это неправильно: как нужно тереть сыр на терке

Женщина обнаружила, что всю свою жизнь неправильно натирала творог. Ее потрясающее видео привело в шок пользователей социальных сетей.

Тайла, известная как @homewithtayx в социальных сетях, записала видео о натирании сыра. Об этом сообщает Express.co.uk.

На кадрах видно, как 23-летняя девушка использует вертикальную терку для сыра, чтобы натереть легкий сыр чеддер, что, как она утверждает, неправильно.

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Затем она демонстрирует правильный метод, кладя терку на бок. Так его легче тереть и творог собирается внутри терки.

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