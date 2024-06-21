В'ялення слив: смачний спосіб зберегти щедрий урожай літа

Влітку настає час робити заготовки, щоб насолоджуватися солодкими плодами врожаю впродовж зимових місяців. UAportal розгляне два способи сушіння сливи: за допомогою електродуховки та електросушарки.

Електрична духовка

Спершу необхідно зібрати наступне:

– Сливи

– 1 літр води

– 15 грамів харчової соди

– Пергаментний папір

Закип'ятіть воду в каструлі, додайте соду і занурте в неї вимиті сливи на 30 секунд. За допомогою шумівки дістаньте сливи та промийте їх під проточною водою. Дайте їм висохнути на рушнику. Після того, як сливи просохнуть, розріжте їх навпіл, видаліть кісточки і викладіть зрізом догори на деко, застелене пергаментним папером.

Тепер перейдемо до температури та тривалості процесу сушіння. Встановіть духовку на 50°C і сушіть сливи протягом 3-4 годин. Потім збільште температуру до 80°C і продовжуйте сушити ще 4-5 годин.

Сливи повинні бути м'якими та еластичними, без соку. Для зберігання обирайте паперові пакети або картонні коробки, які найкраще зберігають їхню свіжість.

Електрична сушарка

Ось що вам знадобиться:

– Сливи

– 1 літр води

– 15 грамів харчової соди

– Електрична сушарка

Почніть з ретельного відбору слив, викидаючи ті, що мають тріщини або ознаки гнилі. Решту слив помийте і видаліть плодоніжки. У каструлі змішайте воду та харчову соду. Доведіть до слабкого кипіння і поступово опускайте сливи в ледь киплячу воду на 10-15 секунд. Вийміть їх, промийте під холодною водою і дайте їм висохнути.

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Якщо у вас дрібні сливи, просто залиште їх цілими. Якщо ж сливи більші, розріжте їх навпіл і видаліть кісточку. Розкладіть великі сливи зрізом догори на решітці сушарки. Що стосується менших слив, залиште їх так, як є. Увімкніть електросушарку на 50°C і сушіть фрукти приблизно 3,5 години.

Після закінчення часу дайте сушарці повністю охолонути. Поверніть сливи в сушарку і продовжуйте сушити протягом 4-6 годин, цього разу збільшивши температуру до 60°C. Якщо сливи все ще не повністю висушені, переходимо до третього етапу: 4-6 годин при температурі 70°C.

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