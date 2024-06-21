Вяление слив: вкусный способ сохранить щедрый урожай лета
Летом пора делать заготовки, чтобы наслаждаться сладкими плодами урожая в течение зимних месяцев. UAportal рассмотрит два способа сушки сливы: с помощью электродуховки и электросушилки.
Электрическая духовка
Для начала необходимо собрать следующее:
– Сливы
– 1 литр воды
– 15 граммов пищевой соды
– Пергаментная бумага
Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соду и окуните в нее вымытые сливы на 30 секунд. С помощью шумовки извлеките сливы и промойте их под проточной водой. Дайте им высохнуть на полотенце. После того как сливы просохнут, разрежьте их пополам, удалите косточки и выложите срезом вверх на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Теперь перейдем к температуре и продолжительности процесса сушки. Установите духовой шкаф на 50°C и сушите сливы в течение 3-4 часов. Затем увеличьте температуру до 80°C и продолжайте сушить еще 4-5 часов.
Сливы должны быть мягкими и эластичными без сока. Для хранения выбирайте бумажные пакеты или картонные коробки, которые лучше всего сохраняют их свежесть.
Электрическая сушилка
Вот что вам понадобится:
– Сливы
– 1 литр воды
– 15 граммов пищевой соды
– Электрическая сушилка
Начните с тщательного отбора слив, выбрасывая трещины или признаки гнили. Остальные сливы помойте и удалите плодоножки. В кастрюле смешайте воду и пищевую соду. Доведите до слабого кипения и постепенно опускайте сливы в едва кипящую воду на 10-15 секунд. Извлеките их, промойте под холодной водой и дайте им высохнуть.
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Если у вас мелкие сливы, просто оставьте их целиком. Если же сливы больше, разрежьте их пополам и удалите косточку. Разложите большие сливы срезом вверх на решетке сушилки. Что касается меньших слив, оставьте их так, как есть. Включите электросушилку на 50°C и сушите фрукты примерно 3,5 часа.
По истечении времени дайте сушилке полностью остыть. Поверните сливы в сушилку и продолжайте сушить в течение 4-6 часов, на этот раз, увеличив температуру до 60°C. Если сливы все еще полностью не высушены, переходим к третьему этапу: 4-6 часов при температуре 70°C.
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