Увага для тих, хто їде у відпустку: чому не варто збирати мушлі на пляжі

Мушлі, які здаються нешкідливим сувеніром з пляжу, насправді відіграють важливу роль у прибережних екосистемах. Їхнє збирання може завдати серйозної шкоди довкіллю, а в деяких країнах це й зовсім незаконно.

Тим, хто відпочиває біля моря чи океану, науковці радять не забирати мушлі з пляжу. Як зауважив науковець Міхал Ковалевський, "мушлі виконують численні функції в природних екосистемах", пише IFLScience.

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Чому не можна збирати мушлі

Порушення екосистеми: мушлі слугують домівкою для багатьох морських організмів, а також захищають берегову лінію від ерозії. Їхнє збирання може призвести до загибелі цих організмів та пошкодження пляжу.

мушлі слугують домівкою для багатьох морських організмів, а також захищають берегову лінію від ерозії. Їхнє збирання може призвести до загибелі цих організмів та пошкодження пляжу. Незаконність: У багатьох країнах заборонено збирати мушлі та інші природні матеріали на пляжах. Це робиться для збереження довкілля та запобігання виснаження природних ресурсів.

У багатьох країнах заборонено збирати мушлі та інші природні матеріали на пляжах. Це робиться для збереження довкілля та запобігання виснаження природних ресурсів. Штраф: у деяких країнах за збирання мушель на пляжі передбачено штраф.

Видання зазначає, що дослідження 2014 року, проведене в Іспанії, показало, що зменшення кількості мушель на пляжах на 60% протягом 30 років призвело до загибелі багатьох морських організмів та пошкодження екосистеми.

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