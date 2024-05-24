Внимание для тех, кто уезжает в отпуск: почему не стоит собирать ракушки на пляже

Рамки, которые кажутся безвредным сувениром с пляжа, на самом деле играют важную роль в прибрежных экосистемах. Их сбор может нанести серьезный ущерб окружающей среде, а в некоторых странах это и вовсе незаконно.

Тем, кто отдыхает у моря или океана, ученые советуют не забирать раковины с пляжа. Как отметил ученый Михал Ковалевский, "камы выполняют многочисленные функции в природных экосистемах", пишет IFLScience.

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Почему нельзя собирать ракушки

Нарушения экосистемы: раковины служат домом для многих морских организмов, а также защищают береговую линию от эрозии. Их сбор может привести к гибели этих организмов и повреждению пляжа.

Незаконность: Во многих странах запрещено собирать раковины и другие природные материалы на пляжах. Это делается для сохранения окружающей среды и предотвращения истощения природных ресурсов.

Во многих странах запрещено собирать раковины и другие природные материалы на пляжах. Это делается для сохранения окружающей среды и предотвращения истощения природных ресурсов. Штраф: в некоторых странах за уборку раковин на пляже предусмотрен штраф.

Издание отмечает, что исследование 2014 года, проведенное в Испании, показало, что уменьшение количества раковин на пляжах на 60% в течение 30 лет привело к гибели многих морских организмов и повреждению экосистемы.

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