Смачна запечена картопля: цікава ідея приготування

Так, я не можу без картопельки, і постійно вигадую нові цікаві ідеї її приготування.

Тож ділюсь з вами рецептом ідеального гарніру з ароматною, хрумкою скоринкою, що буде до вподоби кожному.

Інгредієнти:

• Картопля;

• Олія;

• Сіль, перець;

• Кріп;

• Часник.

Приготування:

1. Картоплю очистити, відварити та злити воду.

2. У форму налити олію, як на відео та відправити у розігріту духовку, доки не закипить.

3. Покласти картоплю в гарячу олію, посолити, поперчити.

4. Кріп та часник подрібнити, змішати з олією та полити картоплю.

5. Запікати до золотистого кольору.