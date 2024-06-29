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Вкусный запеченный картофель: интересная идея приготовления
Да, я не могу без картошечки, и постоянно придумываю новые интересные идеи ее приготовления.
Поэтому деллюсь с вами рецептом идеального гарнира с ароматной, хрустящей корочкой, которая будет по душе каждому.
Ингредиенты:
• Картофель;
• Масло;
• Соль, перец;
• Укроп;
• Чеснок.
Приготовление:
1. Картофель очистить, отварить и слить воду.
2. В форму налить масло, как на видео и отправить в разогретую духовку, пока не закипит.
3. Положить картофель в горячее масло, посолить, поперчить.
4. Укроп и чеснок измельчить, смешать с растительным маслом и полить картофель.
5. Запекать до золотистого цвета.