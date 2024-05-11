Найсмачніший торт ''Наполеон'': рецепт з тонкощами приготування

Це дуже смачний рецепт торта. Його обожнює вся моя сім'я. Ділюсь з вами всіма тонкощами, нюансами приготування цього найніжнішого десерту.

Далі текст мовою оригіналу

ТОРТ "Наполеон"

Тесто:

200 г сливочного масла (замороженного, жирность 82%)

200 г сметаны (8 ст. л., жирность 10-20%)

50 г яйца (1 шт.)

7 г соды (0,5 ч. л. с горкой)

1 г соли (на кончике ножа)

500 г муки (3,1 стакана объемом 250 мл)

Крем:

1 л молока

250 г яиц (5 шт.)

40 г кукурузного крахмала (1,3 ст. л. с горкой)

40 г муки (1,5 ст. л. с горкой)

200 г сахара (8 ст. л. с горкой)

200 г сливочного масла (холодного, жирность 82%)

стручок ванили (по желанию), можно заменить на ванильный сахар

Приготовьте тесто.

Насыпьте муку на противень, натрите масло с помощью терки в муку, смешайте

Отправьте в миску сметану, яйцо, пищевую соду, перемешайте.

Добавьте в крошку жидкие ингредиенты, замесите тесто. Разделите на 11 равных частей. Оберните каждую часть пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Достаньте по одному кусочку теста из холодильника и раскатайте в круг диаметром 24 см (под форму диаметром 22 см). Срежьте все лишнее, наколите вилкой.

Отправьте выпекаться в разогретую до 180С духовку на 5-6 минут. Раскатайте так же и отправьте выпекаться оставшиеся 10 кусочков теста.

Приготовьте крем:

Отправьте молоко в сотейник, прогрейте до парения.

Соедините яйца с сахаром. Перемешайте, добавьте муку и кукурузный крахмал, снова перемешайте до однородности.

Треть молока вылейте в яично-мучную смесь, перемешайте и верните в сотейник. На среднем огне, при постоянном помешивании доведите до кипения. Дайте покипеть 30 секунд и снимите с огня.

Переложите в миску, добавьте семена ванили. Перемешайте.

Добавьте кубики холодного сливочного масла, перемешайте до однородности.

Соберите торт.

Выстелите дно формы пергаментом, уложите на дно корж. Смажьте 3 столовыми ложками крема. Таким же образом уложите и перемажьте все 10 коржей.

Оставшийся корж измельчите в крошку и соедините с обжаренным дробленым грецким орехом. Присыпьте верхушку торта измельченной крошкой.

Оставьте торт на несколько часов при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 5-6 часов.

Снимите форму с торта, присыпьте крошкой борта.

Приятного вам аппетита.