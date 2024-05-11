Вкуснейший торт "Наполеон": рецепт с тонкостями приготовления
Это вкуснейший рецепт торта. Его обожает вся моя семья. Делюсь с вами всеми тонкостями, нюансами приготовления этого нежнейшего десерта.
ТОРТ "Наполеон"
Тесто:
200 г сливочного масла (замороженного, жирность 82%)
200 г сметаны (8 ст. л., жирность 10-20%)
50 г яйца (1 шт.)
7 г соды (0,5 ч. л. с горкой)
1 г соли (на кончике ножа)
500 г муки (3,1 стакана объемом 250 мл)
Крем:
1 л молока
250 г яиц (5 шт.)
40 г кукурузного крахмала (1,3 ст. л. с горкой)
40 г муки (1,5 ст. л. с горкой)
200 г сахара (8 ст. л. с горкой)
200 г сливочного масла (холодного, жирность 82%)
стручок ванили (по желанию), можно заменить на ванильный сахар
Приготовьте тесто.
Насыпьте муку на противень, натрите масло с помощью терки в муку, смешайте
Отправьте в миску сметану, яйцо, пищевую соду, перемешайте.
Добавьте в крошку жидкие ингредиенты, замесите тесто. Разделите на 11 равных частей. Оберните каждую часть пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.
Достаньте по одному кусочку теста из холодильника и раскатайте в круг диаметром 24 см (под форму диаметром 22 см). Срежьте все лишнее, наколите вилкой.
Отправьте выпекаться в разогретую до 180С духовку на 5-6 минут. Раскатайте так же и отправьте выпекаться оставшиеся 10 кусочков теста.
Приготовьте крем:
Отправьте молоко в сотейник, прогрейте до парения.
Соедините яйца с сахаром. Перемешайте, добавьте муку и кукурузный крахмал, снова перемешайте до однородности.
Треть молока вылейте в яично-мучную смесь, перемешайте и верните в сотейник. На среднем огне, при постоянном помешивании доведите до кипения. Дайте покипеть 30 секунд и снимите с огня.
Переложите в миску, добавьте семена ванили. Перемешайте.
Добавьте кубики холодного сливочного масла, перемешайте до однородности.
Соберите торт.
Выстелите дно формы пергаментом, уложите на дно корж. Смажьте 3 столовыми ложками крема. Таким же образом уложите и перемажьте все 10 коржей.
Оставшийся корж измельчите в крошку и соедините с обжаренным дробленым грецким орехом. Присыпьте верхушку торта измельченной крошкой.
Оставьте торт на несколько часов при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 5-6 часов.
Снимите форму с торта, присыпьте крошкой борта.
Приятного вам аппетита.