Візажист порадив, як омолодити обличчя на кілька років без ботоксу та уколів краси

Втома, недосип та інші фактори навколишнього середовища можуть негативно впливати на стан нашої шкіри, додаючи їй віку. Проте за допомогою правильно підібраного макіяжу ви зможете не лише приховати недоліки, але й підкреслити свою природну красу та візуально помолодшати.

Експерти з краси дали поради, як правильно фарбуватися, аби мати молодий та свіжий вигляд. Нехитрі прийоми дозволять позбутися небажаних недоліків на обличчі.

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1. Брови. Забудьте про чітко окреслені "ниточки" та штучні татуювання. Сьогодні в моді більш природні брови, які підкреслюють красу очей та гармонійно доповнюють обличчя. Підбирайте олівець або тіні для брів на тон темніше вашого природного кольору. Внутрішня частина брови (головка) та кінчик (хвостик) повинні бути трохи світлішими, ніж основна частина. Це візуально розкриє погляд та підніме брови. Використовуйте короткі штрихи, що імітують волоски, щоб створити максимально природний ефект.

2. Контур вилиць. Відомий візажист Лорен Хейл рекомендує наносити контур трохи вище вилиць, а не в саму западину щоки. Це допоможе надати обличчю природного рельєфу та візуально підтягнути його. А ще – сховати вікові зміни та зробити овал обличчя чіткішим.

3. Тіні – віддавайте перевагу світлим та нейтральним відтінкам тіней, які підкреслять красу ваших очей та візуально розкриють погляд. Це можуть бути бежеві та кремові тіні з легким мерехтінням, вони освіжать макіяж та додадуть йому елегантності. М'ятні та персикові – нададуть обличчю свіжості та підкреслять колір очей.

Не забудьте про хайлайтер: нанесіть його на внутрішній куточок ока та область під бровою, щоб зробити погляд більш відкритим. Підсвітіть зону над верхньою повікою, щоб візуально підняти брови.

4. Консилер – допоможе приховати темні кола. Під очима наносьте його трикутником, розтушовуючи до скронь. Використовуйте точкові нанесення на прищики, почервоніння та інші недоліки шкіри. Нанесіть консилер на спинку носа, над верхньою губою та на підборіддя, щоб підкреслити рельєф обличчя.

5. Рум'яна – чудовий спосіб додати обличчю здорового кольору та підкреслити його природні контури. Використовуйте кутовий пензлик, щоб нанести рум'яна на верхні частини щік, рухаючись у напрямку до скронь. Підбирайте рум'яна відповідно до вашого тону шкіри. Для світлої шкіри підійдуть персикові та рожеві відтінки, для смаглявої – коралові та теракотові.

6. Туш для вій – спробуйте замінити чорну туш на коричневу, яка виглядає більш м'яко та природно. Використовуйте туш, що надає об'єму – це зробить ваш погляд більш виразним.

7. Губи – підкресліть природну красу своїх губ за допомогою правильно підібраної помади або блиску. Віддавайте перевагу нюдовим відтінкам, рожевим або кораловим, які підходять більшості жінок. Використовуйте пензлик для губ, щоб нанести помаду або блиск рівномірно. Підкресліть контур губ олівцем того ж відтінку, що й помада. Додайте сяйва губам за допомогою прозорого блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати обличчя до макіяжу.

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