Визажист посоветовал, как омолодить лицо на несколько лет без ботокса и уколов красоты

Усталость, недосып и другие факторы окружающей среды могут негативно влиять на состояние нашей кожи, придавая ей возраст. Однако с помощью правильно подобранного макияжа вы сможете не только скрыть недостатки, но и подчеркнуть свою природную красоту и визуально помолодеть.

Эксперты по красоте дали советы, как правильно краситься, чтобы выглядеть молодым и свежим. Незамысловатые приемы позволят избавиться от нежелательных недостатков на лице.

Читайте также: Мейкап за 5 минут: как сделать макияж всего лица с помощью одного продукта

1. Брови. Забудьте о четко очерченных "ниточках" и искусственных татуировках. Сегодня в моде более естественные брови, подчеркивающие красоту глаз и гармонично дополняющие лицо. Подбирайте карандаш или тени для бровей на тон темнее вашего природного цвета. Внутренняя часть брови (головка) и кончик (хвостик) должны быть немного светлее, чем основная часть. Это визуально раскроет взгляд и поднимет брови. Используйте короткие штрихи, имитирующие волоски, чтобы создать максимально естественный эффект.

2. Контур скул. Известный визажист Лорен Хейл рекомендует наносить контур чуть выше скул, а не в самую впадину щеки. Это поможет придать лицу природный рельеф и визуально подтянуть его. А еще – скрыть возрастные изменения и сделать овал лица более четким.

3. Тени – предпочитайте светлые и нейтральные оттенки теней, которые подчеркнут красоту ваших глаз и визуально раскроют взгляд. Это могут быть бежевые и кремовые тени с легким мерцанием, они освежат макияж и придадут ему элегантность. Мятные и персиковые – придадут лицу свежести и подчеркнут цвет глаз.

Не забудьте о хайлайтере: нанесите его на внутренний уголок глаза и область под бровью, чтобы сделать взгляд более открытым. Подсветите зону над верхним веком, чтобы визуально приподнять брови.

4. Консиллер – поможет скрыть темные круги. Под глазами наносите его треугольником, растушевывая к вискам. Используйте точечные нанесения на прыщики, красноту и другие недостатки кожи. Нанесите консилер на спинку носа, над верхней губой и подбородком, чтобы подчеркнуть рельеф лица.

5. Румяна – отличный способ придать лицу здоровый цвет и подчеркнуть его естественные контуры. Используйте угловую кисточку, чтобы нанести румяна на верхние части щек, двигаясь по направлению к вискам. Подбирайте румяна в соответствии с вашим тоном кожи. Для светлой кожи подойдут персиковые и розовые оттенки, для смуглой – коралловые и терракотовые.

6. Тушь для ресниц – попробуйте заменить черную тушь на коричневую, которая выглядит более мягко и естественно. Используйте тушь, которая придает объем – это сделает ваш взгляд более выразительным.

7. Губы – подчеркните естественную красоту своих губ с помощью правильно подобранной помады или блеска. Отдавайте предпочтение чудесным оттенкам, розовым или коралловым, которые подходят большинству женщин. Используйте кисть для губ, чтобы нанести помаду или блеск равномерно. Подчеркните контур губ карандашом того же оттенка, что и помада. Добавьте сияние губам с помощью прозрачного блеска.

Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!