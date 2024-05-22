Ветеринар поділився унікальним способом заспокоєння наляканої собаки (відео)

Американська родина прийняла на виховання однорічну собаку на ім’я Сейді. Ця тварина відрізняється любов’ю до життя та енергійністю.

Незважаючи на свою непосидючість, Сейді стає спокійнішою, коли потрібно відправитися до ветеринара. Лікар знайшов спосіб заспокоїти її тривожність. Це можна побачити на відео, яке оприлюднили у Facebook.

"Він співає та грає на гітарі перед уколами, завдяки чому собака охочіше йде на контакт", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ветеринари назвали найкращі собаки для активних людей.

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