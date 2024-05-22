Ветеринар поделился уникальным способом успокоения испуганной собаки (видео)

Американская семья приняла на воспитание однолетнюю собаку по имени Сэйди. Это животное отличается любовью к жизни и энергичностью.

Несмотря на свою непоседливость, Сэйди становится более спокойной, когда нужно отправиться к ветеринару. Врач нашел способ успокоить ее тревожность. Это можно увидеть на видео, опубликованном в Facebook.

"Он поет и играет на гитаре перед уколами, благодаря чему собака охотнее идет на контакт", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ветеринары назвали лучшие собаки для активных людей.

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