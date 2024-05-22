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Соціум

Ветеринар поділився унікальним способом заспокоєння наляканої собаки (відео)

Анастасія Крищук

Ветеринар поділився унікальним способом заспокоєння наляканої собаки (відео)
Ветеринар знайшов диво-спосіб, як заспокоїти налякану собаку. Джерело: Freepik

Американська родина прийняла на виховання однорічну собаку на ім’я Сейді. Ця тварина відрізняється любов’ю до життя та енергійністю.

Незважаючи на свою непосидючість, Сейді стає спокійнішою, коли потрібно відправитися до ветеринара. Лікар знайшов спосіб заспокоїти її тривожність. Це можна побачити на відео, яке оприлюднили у Facebook.

"Він співає та грає на гітарі перед уколами, завдяки чому собака охочіше йде на контакт", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ветеринари назвали найкращі собаки для активних людей.

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