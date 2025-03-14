Ймовірний давній родич людини: вчені виявили рештки ссавця віком 62 мільйони років

Група науковців виявила скам’янілі рештки невеликого ссавця виду Mixodectes pungens, що мешкав на території західної Північної Америки близько 62 мільйонів років тому, у ранньому палеоцені. Виявлений ссавець був деревним жителем, вагою приблизно 1,3 кілограма.

Його кінцівки та кігті були адаптовані до лазіння по деревах і хапання за гілки, що дозволяло йому комфортно жити у лісовому середовищі. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Основу його раціону становило листя, хоча він залишався всеїдним. На зубах тварини помічені характерні гребені, які свідчать про здатність розщеплювати тверду рослинну їжу.

"Це викопне відкриття дає нам краще розуміння того, як плацентарні ссавці змогли пристосуватися й зайняти нові екологічні ніші після зникнення динозаврів", — зазначив керівник дослідження, доцент антропології Бруклінського коледжу Міського університету Нью-Йорка Стівен Честер.

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Співавтор дослідження, антрополог Єльського університету Ерік Саргіс пояснює, що Mixodectes pungens має тісні еволюційні зв’язки з приматами та колуго (летючими лемурами), які мешкають у Південно-Східній Азії. Всі вони входять до великої групи Euarchonta, куди також належать і предки сучасної людини.

"Повний скелет, віком понад 60 мільйонів років, відкриває нам новий погляд на еволюційне дерево ссавців. Ми отримали чіткі підтвердження, що Mixodectes — це близький родич як приматів, так і колуго, а отже, і людини", — підкреслив Саргіс.

Знахідка допомагає краще зрозуміти, як ссавці адаптувалися до нових умов життя після масового вимирання динозаврів і стали основою для розвитку багатьох сучасних груп, включно з предками людини.

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