ВАЗ, Volkswagen та Mercedes: автомобілі яких марок частіше за все крадуть в Україні

За останні три роки в Україні було зафіксовано більш ніж 14,2 тисячі випадків викрадення авто. Пік припав на буремний 2022 рік. Тоді до правоохоронних органів з відповідними заявами звернулася аномальна кількість власників автівок – 10,4 тисячі.

У 2023 році найпопулярнішими марками автівок серед автовикрадачів були ВАЗ, Volkswagen та Mercedes. Про це повідомляє Опендатабот.

Серед регіонів за кількістю автоугонів лідирує Донецька область – 2,7 тисячі за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області — 1,9 тисячі та 1,5 тисячі випадків відповідно.

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Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів протягом останніх трьох років є ВАЗ – 2,3 тис. автівок, або 16% від усієї кількості. Серед топу також:

MERCEDES-BENZ – 5.1%

ГАЗ – 4.2%

Volkswagen – 4.0%

RENAULT – 3.1%

ЗАЗ – 2.3%

HYUNDAI – 2.2%

Nissan – 2.2%

TOYOTA – 2.1%.

Що стосується моделей, то найчастіше від рук автовикрадачів страждали шанувальники ВАЗ-2107, 21063 та 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat і Renault Duster.

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