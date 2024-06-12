ВАЗ, Volkswagen и Mercedes: автомобили каких марок чаще всего воруют в Украине

За последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысяч случаев угона авто. Пик пришелся на бурный 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей – 10,4 тысячи.

В 2023 году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков были ВАЗ, Volkswagen и Mercedes. Об этом сообщает Опендатабот.

Среди регионов по количеству автоугонов лидирует Донецкая область – 2,7 тысяч за три года. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области — 1,9 тысяч и 1,5 тысяч случаев соответственно.

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Самой популярной маркой среди автоугонщиков за последние три года является ВАЗ – 2,3 тыс. автомобилей, или 16% от всего количества. Среди топа также:

MERCEDES-BENZ – 5.1%

ГАЗ – 4.2%

Volkswagen – 4.0%

RENAULT – 3.1%

ЗАЗ – 2.3%

HYUNDAI – 2.2%

Nissan – 2.2%

TOYOTA – 2.1%.

Что касается моделей, то чаще всего от рук автоугонщиков страдали поклонники ВАЗ-2107, 21063 и 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster.

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

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