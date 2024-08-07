У Запоріжжі місцевий житель знайшов на березі останки мамонта, яким тисячі років (фото)

На березі Дніпра в Запоріжжі знайшли дві кістки мамонтової фауни. Ці унікальні артефакти відправили на дослідження та консервацію.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного заповідника "Хортиця". Під час огляду місця виявили плечову та велику гомілкову кістку.

На території, де проводили дослідження, поруч із цими кістками виявили лопатку, ймовірно, тієї ж тварини, повідомляють джерела.

Виявлені артефакти були передані до Національного заповідника "Хортиця" для подальшого аналізу та збереження.

У Запоріжжі місцевий житель знайшов на березі останки мамонта, яким тисячі років (фото). Джерело: Національний заповідник ''Хортиця''/Facebook У Запоріжжі місцевий житель знайшов на березі останки мамонта, яким тисячі років (фото). Джерело: Національний заповідник ''Хортиця''/Facebook

У Запоріжжі місцевий житель знайшов на березі останки мамонта, яким тисячі років (фото). Джерело: Національний заповідник ''Хортиця''/Facebook У Запоріжжі місцевий житель знайшов на березі останки мамонта, яким тисячі років (фото). Джерело: Національний заповідник ''Хортиця''/Facebook

У заповіднику підкреслили, що ця унікальна знахідка останків мамонта є однією з небагатьох, відомих у Запорізькому регіоні. Вона має велике значення для дослідження та розуміння історичних процесів і природних змін, що відбувалися в цьому регіоні в минулому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на дні Каховського водосховища знайшли чергові артефакти, серед яких кістки мамонта.

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