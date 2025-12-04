В Угорщині виявили древнє поховання воїнів: чим унікальне (фото)

Археологи виявили групу ранньосередньовічних поховань на околиці міста Акасто в південній Угорщині — знахідку, що датується епохою угорського завоювання. Розкопки, розпочаті після виявлення місця волонтерами, принесли рідкісні артефакти та свідчення незвичайних похоронних ритуалів.

Товариство Пульського — Угорська музейна асоціація — повідомляє про три воїнські поховання 920–930 років, ключового періоду заселення Карпатського басейну угорцями. Про це пише Heritage Daily.

Одна могила належала елітному воїну: в ній знайшли надзвичайно рідкісну срібну пластину тарсолі (у регіоні відомо менше тридцяти таких), голову, ноги та шкуру коня, решту якого, ймовірно, з’їли під час обряду. Серед дарів — золотий перстень із синіми скляними вставками, дві золоті обручі для волосся, срібні персні та кінна збруя з позолоченими срібними елементами.

Друга могила також містила предмети високого статусу. У третій виявили шаблю X століття, срібний браслет і збрую, прикрашену монетами. Попередні генетичні аналізи вказують, що поховані в другій і третій могилах могли бути батьком і сином, що свідчить про тісний зв’язок між усіма трьома воїнами.

Реставрація артефактів триває. Дослідники сподіваються, що знахідки прольють світло на елітні мережі, похоронні традиції та соціальну ієрархію раннього угорського суспільства.

Угорське завоювання — епоха стрімкої експансії, мінливих союзів і культурного синтезу. Пластини тарсолі вважалися символом високого статусу воїнів. Рештки коней і розкішне озброєння підкреслюють складні ритуали, що відображали ідентичність, походження та військову міць небіжчика.

