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Соціум

В унітазі постійно тече вода: причини та методи усунення

Ціхоцька Марія

В унітазі постійно тече вода: причини та методи усунення
Постійний потік води в унітазі створює неприємності

 

Унітаз – сантехнічний прилад, який вірно служить нам роками, але й він не вічний. Іноді після змиву вода не йде у каналізацію, а залишається в чаші, створюючи неприємні звуки та ризик протікання. Не хвилюйтеся, адже в більшості випадків цю проблему можна вирішити самотужки! Про це пише Home Depot.

Причини проблеми:

Запірна арматура:

  • Зношена манжета зливного клапана: втрачає еластичність, не щільно прилягає до отвору,пропускаючи воду.
  • Пошкоджений запірний клапан: не перекриває воду, навіть коли поплавок сигналізує про повний бачок.
  • Неправильно відрегульований поплавок: занадто високо встановлений, вода продовжує надходити в бачок після його наповнення.

Засмічення:

  • У зливному отворі унітазу: перешкоджає вільному стоку води.
  • У каналізаційній трубі: вода не може повністю витекти через забруднення.
  • Тріщини або відколи: навіть мікроскопічні пошкодження на унітазі можуть призвести до протікання.
  • Проблеми з'єднання: негерметичність між бачком і унітазом дає можливість воді витікати.

Інструменти та матеріали для боротьби з проблемою:

  • Набір гайкових ключів
  • Викрутка
  • Плоскогубці
  • Герметик для сантехніки
  • Вантуз
  • Сантехнічний змій
  • Запасні частини (за потребою): запірний клапан, манжета зливного клапана, поплавок, зливний шланг

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Діагностика та ремонт:

Визначте місце протікання:

  • З бачка? Перевірте запірний клапан, поплавок, манжету зливного клапана, прочистіть злив від засмічень.
  • З чаші унітазу? Перевірте герметичність з'єднання з бачком, огляньте на тріщини, прочистіть каналізацію.
  • З-під унітазу? Перевірте герметичність основи, підтягніть кріплення, огляньте зливний шланг.

Замініть зношені деталі:

  • Не піддаються ремонту манжета зливного клапана, запірний клапан, поплавок.

Усуньте засмічення:

  • Використовуйте вантуз, сантехнічний змій.

Загерметизуйте з'єднання:

  • Використовуйте герметик для сантехніки.

Пам'ятайте:

  • Перед початком роботи перекрийте воду.
  • Дотримуйтесь інструкцій виробника вашого унітазу.
  • При складних поломках зверніться до кваліфікованого сантехніка.

Важливо!

  • Своєчасне усунення протікання допоможе вам уникнути більших проблем та додаткових витрат.
  • Регулярний догляд за унітазом (чистка, профілактика засмічень) продовжить термін його служби.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко очистити унітаз. 

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