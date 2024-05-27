В унитазе постоянно течет вода: причины и методы устранения

Унитаз – сантехнический прибор, верно служащий нам годами, но и он не вечный. Иногда после смыва вода не идет в канализацию, а остается в чаше, создавая неприятные звуки и риск протекания. Не беспокойтесь, ведь в большинстве случаев эту проблему можно решить самостоятельно! Об этом пишет Home Depot.

Причины проблемы:

Запорная арматура:

Изношенная манжета сливного клапана: теряет упругость, не плотно прилегает к отверстию, пропуская воду.

Поврежден запорный клапан: не перекрывает воду, даже когда поплавок сигнализирует о полном баке.

не перекрывает воду, даже когда поплавок сигнализирует о полном баке. Неправильно отрегулированный поплавок: слишком высоко установленный, вода продолжает поступать в бачок после его наполнения.

Засор:

В сливном отверстии унитаза препятствует свободному стоку воды.

препятствует свободному стоку воды. В канализационной трубе вода не может полностью вытекать из-за загрязнения.

вода не может полностью вытекать из-за загрязнения. Трещины или сколы: даже микроскопические повреждения на унитазе могут привести к протеканию.

даже микроскопические повреждения на унитазе могут привести к протеканию. Проблемы соединения: негерметичность между бачком и унитазом позволяет воде вытекать.

Инструменты и материалы для борьбы с проблемой:

Набор гаечных ключей

Отвертка

Плоскогубцы

Герметик для сантехники

Вантуз

Сантехнический змей

Запасные части (при необходимости): запорный клапан, манжета сливного клапана, поплавок, сливной шланг.

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Диагностика и ремонт:

Определите место протекания:

Из бачка? Проверьте запорный клапан, поплавок, манжету сливного клапана, прочистите слив от засоров.

Из чаши унитаза? Проверьте герметичность соединения с бачком, осмотрите на трещины, прочистите канализацию.

Из-под унитаза? Проверьте герметичность основания, подтяните крепеж, осмотрите сливной шланг.

Замените изношенные детали:

Не поддаются ремонту манжета сливного клапана, запорный клапан, поплавок.

Устраните засор:

Используйте вантуз, сантехнический змей.

Загерметизируйте соединение:

Используйте герметики для сантехники.

Помните:

Перед началом работы перекройте воду.

Следуйте инструкциям изготовителя вашего унитаза.

При сложных поломках обратитесь к квалифицированному сантехнику.

Важно!

Своевременное устранение протекания поможет избежать больших проблем и дополнительных затрат.

Регулярный уход за унитазом (чистка, профилактика засоров) продлит срок его службы.

Напомним, мы уже писали, как быстро очистить унитаз.

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