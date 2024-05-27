В унитазе постоянно течет вода: причины и методы устранения
Унитаз – сантехнический прибор, верно служащий нам годами, но и он не вечный. Иногда после смыва вода не идет в канализацию, а остается в чаше, создавая неприятные звуки и риск протекания. Не беспокойтесь, ведь в большинстве случаев эту проблему можно решить самостоятельно! Об этом пишет Home Depot.
Причины проблемы:
Запорная арматура:
- Изношенная манжета сливного клапана: теряет упругость, не плотно прилегает к отверстию, пропуская воду.
- Поврежден запорный клапан: не перекрывает воду, даже когда поплавок сигнализирует о полном баке.
- Неправильно отрегулированный поплавок: слишком высоко установленный, вода продолжает поступать в бачок после его наполнения.
Засор:
- В сливном отверстии унитаза препятствует свободному стоку воды.
- В канализационной трубе вода не может полностью вытекать из-за загрязнения.
- Трещины или сколы: даже микроскопические повреждения на унитазе могут привести к протеканию.
- Проблемы соединения: негерметичность между бачком и унитазом позволяет воде вытекать.
Инструменты и материалы для борьбы с проблемой:
- Набор гаечных ключей
- Отвертка
- Плоскогубцы
- Герметик для сантехники
- Вантуз
- Сантехнический змей
- Запасные части (при необходимости): запорный клапан, манжета сливного клапана, поплавок, сливной шланг.
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Диагностика и ремонт:
Определите место протекания:
- Из бачка? Проверьте запорный клапан, поплавок, манжету сливного клапана, прочистите слив от засоров.
- Из чаши унитаза? Проверьте герметичность соединения с бачком, осмотрите на трещины, прочистите канализацию.
- Из-под унитаза? Проверьте герметичность основания, подтяните крепеж, осмотрите сливной шланг.
Замените изношенные детали:
- Не поддаются ремонту манжета сливного клапана, запорный клапан, поплавок.
Устраните засор:
- Используйте вантуз, сантехнический змей.
Загерметизируйте соединение:
- Используйте герметики для сантехники.
Помните:
- Перед началом работы перекройте воду.
- Следуйте инструкциям изготовителя вашего унитаза.
- При сложных поломках обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Важно!
- Своевременное устранение протекания поможет избежать больших проблем и дополнительных затрат.
- Регулярный уход за унитазом (чистка, профилактика засоров) продлит срок его службы.
Напомним, мы уже писали, как быстро очистить унитаз.
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