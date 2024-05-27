В унітазі постійно тече вода: причини та методи усунення
Унітаз – сантехнічний прилад, який вірно служить нам роками, але й він не вічний. Іноді після змиву вода не йде у каналізацію, а залишається в чаші, створюючи неприємні звуки та ризик протікання. Не хвилюйтеся, адже в більшості випадків цю проблему можна вирішити самотужки! Про це пише Home Depot.
Причини проблеми:
Запірна арматура:
- Зношена манжета зливного клапана: втрачає еластичність, не щільно прилягає до отвору,пропускаючи воду.
- Пошкоджений запірний клапан: не перекриває воду, навіть коли поплавок сигналізує про повний бачок.
- Неправильно відрегульований поплавок: занадто високо встановлений, вода продовжує надходити в бачок після його наповнення.
Засмічення:
- У зливному отворі унітазу: перешкоджає вільному стоку води.
- У каналізаційній трубі: вода не може повністю витекти через забруднення.
- Тріщини або відколи: навіть мікроскопічні пошкодження на унітазі можуть призвести до протікання.
- Проблеми з'єднання: негерметичність між бачком і унітазом дає можливість воді витікати.
Інструменти та матеріали для боротьби з проблемою:
- Набір гайкових ключів
- Викрутка
- Плоскогубці
- Герметик для сантехніки
- Вантуз
- Сантехнічний змій
- Запасні частини (за потребою): запірний клапан, манжета зливного клапана, поплавок, зливний шланг
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Діагностика та ремонт:
Визначте місце протікання:
- З бачка? Перевірте запірний клапан, поплавок, манжету зливного клапана, прочистіть злив від засмічень.
- З чаші унітазу? Перевірте герметичність з'єднання з бачком, огляньте на тріщини, прочистіть каналізацію.
- З-під унітазу? Перевірте герметичність основи, підтягніть кріплення, огляньте зливний шланг.
Замініть зношені деталі:
- Не піддаються ремонту манжета зливного клапана, запірний клапан, поплавок.
Усуньте засмічення:
- Використовуйте вантуз, сантехнічний змій.
Загерметизуйте з'єднання:
- Використовуйте герметик для сантехніки.
Пам'ятайте:
- Перед початком роботи перекрийте воду.
- Дотримуйтесь інструкцій виробника вашого унітазу.
- При складних поломках зверніться до кваліфікованого сантехніка.
Важливо!
- Своєчасне усунення протікання допоможе вам уникнути більших проблем та додаткових витрат.
- Регулярний догляд за унітазом (чистка, профілактика засмічень) продовжить термін його служби.
Нагадаємо, ми вже писали, як швидко очистити унітаз.
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