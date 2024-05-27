В унітазі постійно тече вода: причини та методи усунення

Унітаз – сантехнічний прилад, який вірно служить нам роками, але й він не вічний. Іноді після змиву вода не йде у каналізацію, а залишається в чаші, створюючи неприємні звуки та ризик протікання. Не хвилюйтеся, адже в більшості випадків цю проблему можна вирішити самотужки! Про це пише Home Depot.

Причини проблеми:

Запірна арматура:

Зношена манжета зливного клапана: втрачає еластичність, не щільно прилягає до отвору,пропускаючи воду.

Пошкоджений запірний клапан: не перекриває воду, навіть коли поплавок сигналізує про повний бачок.

не перекриває воду, навіть коли поплавок сигналізує про повний бачок. Неправильно відрегульований поплавок: занадто високо встановлений, вода продовжує надходити в бачок після його наповнення.

Засмічення:

У зливному отворі унітазу: перешкоджає вільному стоку води.

перешкоджає вільному стоку води. У каналізаційній трубі: вода не може повністю витекти через забруднення.

вода не може повністю витекти через забруднення. Тріщини або відколи: навіть мікроскопічні пошкодження на унітазі можуть призвести до протікання.

навіть мікроскопічні пошкодження на унітазі можуть призвести до протікання. Проблеми з'єднання: негерметичність між бачком і унітазом дає можливість воді витікати.

Інструменти та матеріали для боротьби з проблемою:

Набір гайкових ключів

Викрутка

Плоскогубці

Герметик для сантехніки

Вантуз

Сантехнічний змій

Запасні частини (за потребою): запірний клапан, манжета зливного клапана, поплавок, зливний шланг

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Діагностика та ремонт:

Визначте місце протікання:

З бачка? Перевірте запірний клапан, поплавок, манжету зливного клапана, прочистіть злив від засмічень.

З чаші унітазу? Перевірте герметичність з'єднання з бачком, огляньте на тріщини, прочистіть каналізацію.

З-під унітазу? Перевірте герметичність основи, підтягніть кріплення, огляньте зливний шланг.

Замініть зношені деталі:

Не піддаються ремонту манжета зливного клапана, запірний клапан, поплавок.

Усуньте засмічення:

Використовуйте вантуз, сантехнічний змій.

Загерметизуйте з'єднання:

Використовуйте герметик для сантехніки.

Пам'ятайте:

Перед початком роботи перекрийте воду.

Дотримуйтесь інструкцій виробника вашого унітазу.

При складних поломках зверніться до кваліфікованого сантехніка.

Важливо!

Своєчасне усунення протікання допоможе вам уникнути більших проблем та додаткових витрат.

Регулярний догляд за унітазом (чистка, профілактика засмічень) продовжить термін його служби.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко очистити унітаз.

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