Упродовж тижня по Землі ударить магнітна буря помаранчевого рівня: небезпечні дати

У неділю, 16 червня, магнітна буря сягала червоного рівня небезпечності. Однак за прогнозом, вже з понеділка геомагнітний шторм стихне до трьох балів.

За даними Meteoagent, 17 червня сила магнітних бур знову зросте до помаранчевого рівня в чотири бали. До кінця тижня значних коливань геомагнітної активності не очікується, однак графік може змінитися, адже він формується на основі спостережень за ситуацією на Сонці.

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Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

У дні активних сплесків на Сонці у людей можуть виникати: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, варто дотримуватися деяких простих правил:

обмежити вживання жирної, смаженої, гострої їжі;

споживати більше сезонних фруктів і овочів, рибу;

відмовитися від кави, алкоголю і сигарет;

частіше бувати на свіжому повітрі;

більше ходити пішки.

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