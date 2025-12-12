У Швеції знайшли рідкісний кулон 10 століття: чим цікавий (фото)

У похованні X століття в шведському селищі Аска археологи виявили срібний кулон, який проливає світло на уявлення вікінгів про вагітність і соціальний статус. Артефакт зображує жінку з округлим животом, руками під ним і намистом, що нагадує легендарний Брісінгамен богині Фрейї — символ родючості.

Кулон, знайдений 1920 року Т. Дж. Арне серед срібних кілець, ісламської монети та кістяної ігрової дошки, зберігається в Шведському історичному музеї. Дослідники Мартін Рундквіст, Ніл Прайс і Хіде Густафссон вважають його захисним талісманом для вагітних, пов’язаним із культом Фрейї. Про це пише Live Science.

Поховання вказує на високий статус: посох із головою вовка, намисто й розташування біля кургану з плоскою верхівкою (можливо, основою великої зали) свідчать про впливову родину. Відсутність подібних артефактів у пізніших могилах натякає: жінка могла бути однією з останніх язичниць перед приходом християнства.

