У Помпеях виявили мозаїку із символом смерті: чим унікальна (фото)

У Помпеях археологи знайшли давню мозаїку, що містить глибоке філософське послання про життя, смерть і рівність усіх перед ними. Вона була виявлена у римському будинку, який водночас слугував крамницею, і стала одним із найяскравіших символів міста, знищеного виверженням Везувію у 79 році нашої ери.

Мозаїку, розміром приблизно 47 на 41 сантиметр, уперше відкрили ще у 1874 році. Вона складається з сотень крихітних кольорових камінців і нині зберігається в Національному археологічному музеї Неаполя. Про це пише Live Science.

У центрі композиції зображений череп — можливо, змодельований за черепом мавпи, — навколо якого розміщено низку символічних предметів. Над черепом бачимо ваги, що втілюють рівновагу життя, нижче — метелика, який символізує душу, а ще нижче — колесо, що означає мінливість долі. З одного боку розташовані скіпетр і пурпуровий плащ — атрибути влади та багатства, з іншого — палиця жебрака і сумка, які уособлюють бідність. На думку музейних кураторів, це протиставлення символізує крихку рівновагу людського існування та нагадує, що перед смертю всі рівні.

Первісно мозаїка прикрашала їдальню будинку, який згодом перетворили на шкіряне виробництво. Напис, знайдений біля входу, свідчить, що будівля, ймовірно, належала М. Весонію Примусу, власнику шкіряної та валяльної майстерень. Дослідники припускають, що це мистецьке зображення мало для нього особисте значення — memento mori, нагадування про смертність і необхідність смирення.

Схожі мотиви "Memento Mori" згодом поширилися по всій Європі, ставши важливим символом філософських роздумів про життя, смерть і духовну рівновагу.

