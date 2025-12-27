В Польщі виявили унікальний артефакт епохи Грюнвальдської битви: чим цікавий (фото) 

На півночі Польщі дослідники натрапили на рідкісний зразок середньовічної холодної зброї — кістень, різновид бойового ціпа. Артефакт було знайдено на орних землях неподалік села Ґетшвалд у Вармінсько-Мазурському воєводстві — регіоні, тісно пов’язаному з подіями Грюнвальдської битви.

Про відкриття повідомили учасники місцевої пошукової спільноти. Вони зазначили, що місце знахідки розташоване поблизу територій, які історично асоціюються з однією з наймасштабніших битв Середньовіччя — Грюнвальдською, що відбулася у 1410 році під час війни між Польсько-Литовською державою та Тевтонським орденом. Про це пише Heritage Daily.

У тій битві об’єднані війська Королівства Польського та Великого князівства Литовського завдали нищівної поразки Тевтонському ордену. Великий магістр Ульріх фон Юнгінген загинув, а більшість вищого командування ордену було вбито або потрапило в полон.

Фахівці — Адам Горецький з Музею битви під Грюнвальдом і Кацпер Мартика з Музею Вармії та Мазур в Ольштині — незалежно підтвердили автентичність знахідки. За їхніми оцінками, виявлений предмет повністю відповідає відомим зразкам кістенів і може датуватися періодом від XI до XV століття.

Кістень являв собою коротке руків’я, до якого за допомогою ланцюга, мотузки або шкіряного ременя кріпилася масивна металева ударна частина. Таку зброю використовували як вершники, так і піхотинці, адже вона була особливо ефективною проти супротивників у обладунках. Попри часті згадки про кістені в хроніках і на середньовічних зображеннях, реальні археологічні зразки трапляються вкрай рідко.

Наразі в колекції Музею битви під Грюнвальдом зберігається лише один подібний експонат, а до цієї знахідки на північному сході Польщі було зафіксовано всього три аналогічні предмети. Тож кістень, знайдений поблизу Ґетшвалда, є надзвичайно цінним відкриттям, яке суттєво доповнює археологічні дані регіону та поглиблює уявлення про військову справу Середньовіччя.

