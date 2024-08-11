У Польщі знайшли компас, який міг належати Миколі Копернику (фото)

Археологи зробили сенсаційну знахідку, яка проливає світло на роботу великого астронома Миколи Коперника. Під час археологічних розкопок у канонічних садах Фромборка, Польща, дослідники виявили компас 16 століття.

Цей інструмент, ймовірно, використовувався самим Коперником для своїх астрономічних спостережень. Відкриття було зроблене завдяки використанню георадара, який дозволив виявити приховані споруди без руйнування ґрунту, повідомляє Warminska Grupa Eksploracyjna.

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Компас знайшли в місці, де Коперник проводив більшість своїх астрономічних досліджень.

Компас Коперника. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna Компас Коперника. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna

Це відкриття має велике значення для науки, оскільки воно надає нові деталі про методи роботи одного з найвидатніших астрономів в історії. Компас був важливим інструментом для мореплавців та дослідників того часу, і його використання Коперником свідчить про його інтерес до різних наукових дисциплін.

Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna Археологи на місці розкопок у ''саду Коперника''. Джерело: Warminska Grupa Eksploracyjna

Знайдений компас є третім у своєму роді в Польщі і другим, виявленим у садах Фромборка. Це свідчить про те, що такі інструменти були поширені серед науковців того часу і відігравали важливу роль у їхніх дослідженнях.

Музей Миколи Коперника у Фромборку висловив надію, що цей артефакт згодом поповнить їхню колекцію. Це дозволить відвідувачам музею на власні очі побачити інструмент, який використовував один з найвидатніших вчених в історії.

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