В Польше обнаружили компас, который мог принадлежать Николаю Копернику (фото)

Археологи сделали сенсационную находку, проливающую свет на работу великого астронома Николая Коперника. В ходе археологических раскопок в канонических садах Фромборка, Польша, исследователи обнаружили компас 16 века.

Этот инструмент, вероятно, использовался самим Коперником для своих астрономических наблюдений. Открытие было сделано благодаря использованию георадара, позволившего обнаружить скрытые сооружения без разрушения почвы, сообщает Warminska Grupa Eksploracyjna.

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Компас был найден в месте, где Коперник проводил большинство своих астрономических исследований.

Компас Коперника. Источник: Warminska Grupa Eksploracyjna

Это открытие имеет большое значение для науки, поскольку оно придает новые детали о методах работы одного из величайших астрономов в истории. Компас был важным инструментом для мореплавателей и исследователей того времени, и его использование Коперником свидетельствует о его интересе к различным научным дисциплинам.

Археологи на месте раскопок в ''саду Коперника''. Источник: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на месте раскопок в ''саду Коперника''. Источник: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на месте раскопок в ''саду Коперника''. Источник: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на месте раскопок в ''саду Коперника''. Источник: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на месте раскопок в ''саду Коперника''. Источник: Warminska Grupa Eksploracyjna

Археологи на месте раскопок в ''саду Коперника''. Источник: Warminska Grupa Eksploracyjna

Найденный компас является третьим в своем роде в Польше и вторым, обнаруженным в садах Фромборка. Это свидетельствует, что такие инструменты были распространены среди ученых того времени и играли важную роль в их исследованиях.

Музей Николая Коперника во Фромборке выразил надежду, что этот артефакт впоследствии пополнит их коллекцию. Это позволит посетителям музея воочию увидеть инструмент, который использовал один из самых выдающихся ученых в истории.

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